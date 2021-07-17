Eğitim-Bir-Sen tarafından "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Ramazan Tekdemir'in 13 Nisan'da basınla paylaşarak duyurduğu "Ana Yüreği Kazanacak" temalı resim, şiir ve deneme yarışması nihayete erdi.

Yarışmada dereceye girenler Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirilirken programa; Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Diyarbakır Anneleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesine ve düzenlenen yarışmanın ehemmiyetine dikkati çekti.

Annelerin mücadelesine bir yarışmayla da olsa destek olmanın önem taşıdığını düşündüğünü belirterek konuşmasına başlayan Karaloğlu "Annelerin bu direnişini bizler şiirle, resimle ve deneme ile tarihe not düşürebiliriz ve geleceğe aktarabiliriz. Bir anneye uygulanacak en büyük şiddet, onu yavrusundan ayırmaktır. Bir kişiye yapılacak en büyük hak ihlali onu küçük yaşta zorla kaçırıp silah altına almaktır. Tüm bunlara karşı olan annelerin bu mücadelesine kim karşı olabilir ki? Evlat mücadelesini sürdüren anneler mutlaka çocuklarına kavuşacaktır." dedi.

Evlat nöbetini sürdüren ailelerin mücadelesinin bireysel olmaktan çıktığını bölgesel bir mücadeleye dönüştüğünün altını çizen Karaloğlu "Anne yüreği mutlaka kazanacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bu aileler sadece Türkiye'de değil tüm dünyada haklılıklarını ortaya koydular. Buna terör örgütü de yandaşları da bir çözüm üretemediler ve üretemezler de. Çünkü böylesi bir haklı mücadeleye karşı hiçbir güç ve ideoloji duramaz. Annelerin bu mücadelesi korku duvarlarını yıkmıştır. Artık hiçbir aile örgütün kuru sıkı laflarından korkmuyor." ifadelerini kullandı.

"PKK 35 yıla yakın süreçte 20 bini aşkın çocuğu dağa kaçırmıştır"

Programda konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın evladına kavuşmak için nöbetlerine devam eden annelerin umudunu diri tutmak adına düzenlenen yarışmanın ödül töreninde bulunduklarını dile getirerek "Buradan Diyarbakır Eğitim-Bir-Sen'e ve başkanın özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü düzenledikleri yarışmayla konuya hassasiyetimize farklı bir boyut kazandırdılar. Diyarbakır'dan yayılan bu umudun evlat nöbeti tutan ailelerin çocuklarına kavuşmasına vesile olur inşallah. 2 yıldır devam eden bu mücadele 25'i aşkın ailenin evladına kavuşmasına neden olmuştur. Diyarbakır annelerinin onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum." dedi.

Birçok uluslararası platformun raporlarında PKK'nin çocukları silahlandırdığının yer aldığını vurgulayan Yalçın "Sadece 2013-2015 yılları arasında 18 yaşının altında 2 bin 52 çocuk zorla dağa kaçırılmış. 35 yıla yakın süreçte ise 20 bini aşkın çocuk aynı şekilde dağa kaçırılmıştır. Bu çocuklar arasında eli kalem tutması gereken ilkokul öğrencileri de var. Bu durumu kabul etmeyip isyan eden annelerin yanında durmayıp onların sesini duymayanlar mutlaka samimiyetsiz olanlardır. Biz bu annelerin haklı mücadelesinin ilk gününden beri onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına yıllardır evlat nöbetini sürdüren ailelere selam ile başlayan Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ise "Evlat hasretini bir annenin yüreğine düşürdüğü acıya tercüman olmak için böyle bir yarışma düzenledik. Hamd olsun yarışmaya ilgi çok yoğun oldu. Yarışmaya farklı duygu ve düşüncelerle katılan tüm yarışmacılarımızı kutluyorum. Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesine olan hassasiyetimiz kurucu değerlerimizden olan inancımızın yüklediği sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Bu yarışmadan sonra Diyarbakır'ın Fethi ile ilgili 2 aşamada 10'ar bin TL ödüllü yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla önümüzdeki yıl Diyarbakır'ın Fethi'ni Diyarbakır marşı ile kutlayacağız inşallah." dedi.





