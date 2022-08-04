Eğitim-Bir-Sen KPSS sorununu mahkemeye taşıyor

YENİ AKİT ANKARA

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamayla KPSS tartışmalarını yargıya taşıyacaklarını belirterek, “Müfterilere ve haysiyet cellatlarına karşı hukuki yollara başvuracak; onları adalet karşısında hesap vermeye çıkaracaktır.” dedi.

Eğitim Bir Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin iddiaların soruşturma konusu edilerek hukuksuzluğun, suçun ve faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik adalet arayışının başlatıldığı bir ortamda fesat mihraklarının gündemden istifade ederek karalama ve çamur atma fırsatını kaçırmadığına şahit oluyoruz. Kurumsal itibar suikastçılığını meslek hâline geçirmiş, gündemden ve fırsatlardan beslenme konusunda pek mahir olan, sosyal medya ortamının hukuksuzluğa ve ahlaksızlığa açıklığı sayesinde yalan haber, manipülasyon ve kara propaganda oluşturma yeteneklerini geliştiren bazı odakların ve kişilerin, KPSS soruşturması ile sendikamız arasında güya bağ kurma çabasına girdiğini görüyoruz. ‘Çamur at izi kalsın’ sözünü bir deyim olmaktan çıkararak hayat felsefesi hâline getiren bu ‘yalan makineleri’ kirli emellerine asla ulaşamayacaktır.”