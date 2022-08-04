  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eğitim-Bir-Sen KPSS sorununu mahkemeye taşıyor
Aktüel

Eğitim-Bir-Sen KPSS sorununu mahkemeye taşıyor

Eğitim-Bir-Sen: “KPSS gündemini fırsata çevirmeye çalışan müfterilerle mahkemede hesaplaşacağız” ifadeleriyle konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:13:00 -
Eğitim-Bir-Sen KPSS sorununu mahkemeye taşıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamayla KPSS tartışmalarını yargıya taşıyacaklarını belirterek, “Müfterilere ve haysiyet cellatlarına karşı hukuki yollara başvuracak; onları adalet karşısında hesap vermeye çıkaracaktır.” dedi.

Eğitim Bir Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin iddiaların soruşturma konusu edilerek hukuksuzluğun, suçun ve faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik adalet arayışının başlatıldığı bir ortamda fesat mihraklarının gündemden istifade ederek karalama ve çamur atma fırsatını kaçırmadığına şahit oluyoruz. Kurumsal itibar suikastçılığını meslek hâline geçirmiş, gündemden ve fırsatlardan beslenme konusunda pek mahir olan, sosyal medya ortamının hukuksuzluğa ve ahlaksızlığa açıklığı sayesinde yalan haber, manipülasyon ve kara propaganda oluşturma yeteneklerini geliştiren bazı odakların ve kişilerin, KPSS soruşturması ile sendikamız arasında güya bağ kurma çabasına girdiğini görüyoruz. ‘Çamur at izi kalsın’ sözünü bir deyim olmaktan çıkararak hayat felsefesi hâline getiren bu ‘yalan makineleri’ kirli emellerine asla ulaşamayacaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23