Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki

DİYARBAKIR (AA) - Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek, camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, şube binasında yaptığı açıklamada, camilerin huzur, sükunet ve hoşgörü mekanları olduğunu söyledi.

Camilerde okunan ezanları ezelden ebediyete kadar devam edeceğini ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Camiler bütün Müslümanların kırmızı çizgisidir. Zihniyeti belli, kimliği belirsiz kişilerce camilerin merkezi sistemlerine sabotaj düzenlenerek müzik çalınması büyük bir provokasyondur. Toplumu kutuplaştırmaya dönük hesaplı bir tuzakla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Geçmişte aynı zihniyetin farklı boyutlarını, camilerin kundaklandığı, kurşunlandığı, mushafların yakıldığı, içerisinde alkolün alındığı olaylarla da gördük. Bu açık ve alçak saldırılar karşısında ülkemizi ayakta tutan manevi dinamiklerimizi sıkı sıkı sarılarak gözetmek zorundayız."

Tekdemir, camilere yapılan her türlü provokasyon ve saldırı karşısında milli ve manevi değerleri güçlendirmeye ve kenetlenmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.