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Eğirdir’de okçuluk kursuna büyük ilgi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, Eğirdir Belediyesi’nin de desteğiyle bu yıl ilk kez açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
Eğirdir’de okçuluk kursuna büyük ilgi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, Eğirdir Belediyesi’nin de desteğiyle bu yıl ilk kez açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor. İlçede 7’den 70’e herkese hitap eden okçuluk kursu, kışın da planlanan program dahilinde devam ettirilecek.


Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, devam eden okçuluk kursu öğrencilerini ziyaret ettiler. Öğrenciler ve veliler memnuniyetlerini dile getirirken, bu kursun açılması için desteklerini esirgemeyen Eğirdir Belediye başkanı Veli Gök’eteşekkür ettiler.


Çok sayıda başvuru alan kurs, 7’den 70’e herkese hitap ederken, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, kursun önümüzdeki dönemde de kış döneminde de planlama dahilinde devam edeceğini aktardı.


Müdür Şanal ayrıca, yazın Eğirdir Belediyesiişbirliği içerisinde açılan diğer kurslarda, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Gölbelde Şirket Müdürü Ömer Yılmaz ve belediye çalışanlarına da öğrenciler adına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
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