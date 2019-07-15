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Eğirdir Triatlonu nefesleri kesti

Türkiye Triatlon Federasyonu Eğirdir Triatlonu ve Milli Takım Seçmesi Aquatlon Gelişim/Hazırlık Müsabakası 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde Eğirdir’de gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
Eğirdir Triatlonu nefesleri kesti

Türkiye Triatlon Federasyonu Eğirdir Triatlonu ve Milli Takım Seçmesi Aquatlon Gelişim/Hazırlık Müsabakası 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde Eğirdir’de gerçekleştirildi.


Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği17. Eğirdir Triatlonu 13 Temmuz’da yapılan M1, M2, M3, yıldızlar, paratriatletler ve gençler kategorileri tamamlandı.


Müsabakalarda, 9 yaşından 70 yaşına kadar bay ve bayan yaklaşık 700 sporcu mücadele etti.


Eğirdir Triatlonu ve Milli Takım Seçmesi Aquatlon Gelişim/Hazırlık Müsabakası nefesleri kesti.


M1 ve M2 kategorilerinde 9-12 yaş grubundaki sporcular, yüzme ve koşu olarak adlandırılan Aquatlon yaptılar.


M3 kategorisinde ise; 13 - 14 Yaş grubu sporcular Mini Triatlon yaparak 400 metre yüzme,8 kilometre bisiklet ve 2400 metre koşu ile parkuru tamamladılar.


Yıldızlarda, 15-17 Yaş grubu sporcular 500 metre yüzme,12 kilometre bisiklet,3000 metre koşu Süper Sprint şeklinde yarışlara katıldılar.


Gençlerde ise A ve B (16-17 Yaş), Genç-A (18-19 Yaş) 750 metre yüzme,20 kilometre bisiklet, 5000 metre koşu ile Sprint yaptılar.


Elitler ve Yaş Grupları ise 1500 metre yüzme 40 kilometre bisiklet sürme ve 10 kilometre koştular.


Diğer yandan, Paratriatlon kategorisi ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet,5000 metre koşu olarak Sprint şeklinde gerçekleştirildi.


Yarışmalarda dereceye giren sporcular için ödül törenidüzenlendi.


Törene,Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Göçer, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yolcu, daire müdürleri, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyeleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.


Ödül töreninde bir konuşma yapan Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bu yıl Eğirdir’de 17.’sini yaptığımız yarışlarımıza destek veren, Başta Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Milletvekillerimize Kaymakamlarımıza, Eğirdir Belediye Başkanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Biz Alanya’dan sonra en çok bize ev sahipliği yapan Eğirdir’i evimiz gibi görüyoruz, hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Konuşmasının ardından Yalçınkaya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na, TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür plaketi takdim etti.


Tören, hatıra pozlarının çektirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
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