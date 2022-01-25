Eğirdir Gölü kıyıları buz tuttu! Eğirdir Gölü'nün uydu görüntüleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nün poyraz bölgesi olan göl kıyısı ile kayalar buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 11 derece ölçüldüğü ilçede, poyrazın da etkisiyle soğuğun etkisi arttı. Soğuk nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısı ve kayalar buz tuttu.

Eğirdir Gölü'nün uydu görüntüleri

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı.

Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.

İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.

Türkiye’nin 12’nci Sakin Şehir ilçesi olan Eğirdir ilçesi yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.