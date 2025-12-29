  • İSTANBUL
Eğirdir Gölü için iklim uyumlu projeye AB’den 710 bin avro destek

Eğirdir Gölü için iklim uyumlu projeye AB’den 710 bin avro destek

Isparta’da Eğirdir Gölü ve havzasında iklim değişikliğine uyumlu üretim modelleri geliştirilmesini hedefleyen projeye, Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 710 bin avro hibe sağlandı.

Isparta’da Eğirdir Gölü’nün korunması ve havzada sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje, Avrupa Birliği’nden önemli bir destek aldı.

 

Proje desteklenme hak kazandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (ISUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Üniversite öncülüğündeki hazırlanan "Climate-Resilient Eğirdir: Innovative Green Solutions and Sustainability Through Circular Economy Approaches" adlı proje, AB'nin İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 

Projenin hibe sözleşmesi, Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanı İsmail Raci Bayer ile ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk imza attı.

 

710 bin Avro hibe

Yaklaşık 710 bin avro hibe ile iki yıl sürecek proje kapsamında, gölde aşırı çoğalan mikroalgler çevre dostu yöntemlerle toplanarak biyogübreye dönüştürülecek.

 

Belediyeye ait atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun güvenli yeniden kullanımını sağlamak amacıyla hidroponik, akuaponik ve mikroalg üretimini içeren pilot tesisler kurulacak.

 

Proje çerçevesinde ayrıca su kalitesi ve mikrobiyolojik analizler için laboratuvar altyapısı oluşturulacak.

Eğirdir Gölü'nde pH, sıcaklık ve iletkenlik gibi parametreleri sürekli ölçen su kalitesi izleme istasyonu kurularak veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

 

Proje, ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Ergi Bahrioğlu ve Doç. Dr. Öznur Özil ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Isparta İl Müdürlüğünden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İlker Özil'in katkılarıyla hazırlandı.

