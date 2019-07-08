EGİAD iş dünyası Tunç Soyer ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den, her ay düzenli olarak bir araya gelerek kentin sorunlarını birlikte masaya yatırmak üzere söz alan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Soyer ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda kent ulaşımı, kent altyapısı, çevresel sürdürülebilirlik, ticaretin sürdürülebilirliği, yapılaşma ve şehir estetiği olmak üzere 6 ana başlık altında 80 tespit, çözüm önerisi ve beklenti sıralandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ağırladı. Yerel seçimler öncesi Soyer’in ziyaretinde her ay düzenli olarak bir araya gelerek kentin sorunlarını birlikte masaya yatırmak üzere söz alan dernek, bu kapsamda ilk toplantısını gerçekleştirdi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, yönetim kurulu, geçmiş dönem başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda; kent ulaşımı, kent altyapısı, çevresel sürdürülebilirlik, ticaretin sürdürülebilirliği, yapılaşma ve şehir estetiği, marka şehir İzmir olmak üzere 6 ana başlık altında 80 tespit, çözüm önerisi ve beklenti sıralandı.

Başkan Mustafa Aslan, üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle, söz konusu sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Soyer’e takdim etti.

EGİAD Başkanı Aslan ayrıca, ’EGİAD Think Tank - Düşünce Kuruluşu’, ’EGİAD Melekleri ve Girişimcilik Şehir Fonu’, ’EGİAD Kent Raporları’, ’Kemeraltı & EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlik Merkezi’, ’EGİAD Marka Zirvesi’ ve ’Marka Şehir İzmir’ Raporu lansmanı başlıkları altında, İzmir’e ilişkin projeleri hakkında da bilgi verdi. Aslan, Ege Bölgesi özelinde toplumsal duyarlılık gerektiren konularda kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan EGİAD Think Tank - Düşünce Kuruluşunun bölge için bir ilk teşkil ettiğini dile getirdi.

Aslan, İzmir’in bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle uzun yıllardır girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar sürdüren EGİAD’ın, İzmir’de kurulması planlan şehir fonunda yer almak istediğini belirterek, "Kurumumuzun hem bilgi birikimi ve tecrübesi hem de melek yatırımcı portföyü ile önemli değer katacağına inanıyoruz. İzmir’de önemli ve etkin bir teknoloji-inovasyon merkezi oluşturulmasına giden yolda EGİAD’ın ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağının aktif rol almasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz" dedi.

EGİAD, "Marka Zirvesi" düzenleyecek ve "Marka Şehir İzmir" başlıklı rapor yayınlayacak

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, kentin kültürel ve sosyal açıdan önemli noktalarının düzenlenmesi ve doğru değerlendirilebilmesi amacıyla EGİAD tarafından; Kemeraltı, kordon ve kıyı düzenlemesi, Kültürpark, ekonomik ve demografik göstergelerle İzmir, Mercer İzmir - İstanbul yaşam maliyeti ve yaşam kalitesi ücret araştırması başlıklarıyla bir dizi rapor yayınladıklarına dikkat çekerek, "EGİAD, yeni dönemde de kent raporları icra kurulu oluşturmuştur. İcra kurulu tarafından yeni rapor çalışmaları başlatılmıştır. ’Marka Şehir İzmir’ başlıklı yeni rapor hazırlanmakta ve Mart 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır. EGİAD Marka projesi kapsamında, İzmir’de henüz yapılmamış olan uluslararası düzeyde marka zirvesinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir; ayrıca zirve öncesinde üyelerimizin marka oluşturma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta istikrarlı olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Marka Değerinin Önemi, Markalaşmada Başarı Öyküleri, Marka Konumlandırma ve Rekabet gibi konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenecektir. Marka zirvemizin Mart 2020 yılında düzenlenmesi planlanmaktadır. Marka zirvesi kapsamında ayrıca ’Marka Şehir İzmir’ başlıklı raporun kamuoyuna sunulması planlanmaktadır" şeklinde bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüşmede sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti, şehrin yönetiminde EGİAD gibi önemli temsilcilerle birlikte hareket edeceğinin bilgisini paylaştı. EGİAD heyetinin sunduğu raporu teslim alan Soyer, bir sonraki görüşmeye kadar ekibi ile raporu inceleyeceğini belirtti.