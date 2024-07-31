Eğer siz de kullanıyorsanız dikkat! E-sigaralarla ilgili bunları biliyor muydunuz?

Bağımlılık yapıcı etkilerin hem normal sigara hem de e-sigaralarda birbirine çok benzer özellikler gösterdiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Onur Noyan, “E-sigaraların içerisindeki kimyasal maddelerden dolayı ortaya çıkan akciğer sorunları ve diğer bilmediğimiz ürünlerden kaynaklanan metabolik sorunlar sebebiyle, en az sigaralar kadar zararlı olduğu söylenmektedir.” uyarısında bulundu. E-sigara bağımlılığında da nikotin yoksunluğuna yönelik bir tedavi uygulandığını belirten Prof. Dr. Onur Noyan, ilaçların yanında psikoterapinin de tedavi sürecine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

E-Sigara, bağımlılığın devamını sağlıyor

E-sigaranın en az sigara kadar bağımlılık yaptığını ve aynı zamanda bağımlılığa girişi hızlandırdığına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Onur Noyan, “Sigarayı bırakırken e-sigaraya başlamak bağımlılığın devamını sağlamakta ve bağımlılıktan uzaklaşmayı engellemektedir.” dedi.

Kişinin sigarayı bırakırken daha az zararlı olduğunu düşündüğü e-sigarayı kullanmaya başlamasının nikotin bağımlılığını devam ettirdiğini, bu nedenle de nikotini hayatından çıkartmakta zorlandığını belirten Prof. Dr. Onur Noyan, “Sigaradan e-sigaraya geçişte, nikotin bağımlılığı sürdürülmüş olur. Bağımlılığın azalmasında bir etki göstermez. Bazı vakalarda çok nadir de olsa e-sigaraya geçişle birlikte kişilerin alışkanlıklarının değişebildiği bu sayede de bırakmalarının daha kolay olduğu söylenmektedir, ancak gördüklerimiz şu ana kadar bu tezi desteklemiyor. Sonuç olarak sigarayı bırakmak için e-sigaralardan ziyade, psikoterapi gibi tıbbi bir destek alınmalıdır. Bu bağlamda kullanılabilecek ilaçlarla birlikte nikotin yerine geçebilecek ürünler tercih edilmelidir. Bir plan dahilinde sigara bırakılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bağımlılık yapıcı etkileri ve zararları birbirine çok benzer

Sigaranın tütünün yakılarak nikotin açığa çıkardığını, e-sigaraların ise nikotini yaktığını ya da buharlaştırdığının ifade eden Prof. Dr. Onur Noyan, her ikisinin ortak özelliğinin nikotin içermesi ve bu nikotinin de bağımlılık yapması olduğunu söyledi.

E-sigaralar ile normal sigaraların zararlarının çok benzer olduğunu dile getiren Prof. Dr. Onur Noyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Bağımlılık yapıcı etkiler hem normal sigara hem de e-sigaralarda birbirine çok benzer özellikler gösteriyor. E-sigaraların içerisindeki kimyasal maddelerden dolayı ortaya çıkan akciğer sorunları ve diğer bilmediğimiz ürünlerden kaynaklanan metabolik sorunlar sebebiyle, en az sigaralar kadar zararlı olduğu söylenmektedir.”

Sigara bağımlılığından e-sigara bağımlılığına geçiş…

E-sigaraların bağımlılık tedavisinde yeri olmadığının altını çizen Prof. Dr. Onur Noyan, “Normal şartlar altında sigaradan daha az bağımlılığa neden olduğu, daha az zararlı olduğu pazarlanarak kullanıma sokulan bu ürünlerin aslında bağımlılıktan kurtulmaya faydalı olmadığı yapılan çalışmalarda görülmektedir. Hem hastaların sigaradan uzaklaşmaları daha zor olmakta hem de kişiler daha başka bir bağımlılığa çare aramaya başlamaktadır.” dedi.

E-sigaraların daha az zararlı olduğuna dair yanlış bir inanç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Noyan, “E-sigaraların içermiş oldukları farklı aromalar ve şirin görünümleri, popüler medyada ünlülerin e-sigara tüketiyor olması, ‘sigarayı bırakmak için kullanıyor’ haberleri çıkması aslında e-sigaralar ile ilgili en büyük mitlerdir. E-sigaralar, en az sigaralar kadar zararlıdır. Sigarayı bırakmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Sigarayı bırakmak için mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır.” uyarısında bulundu.

E-sigara bağımlılığında da nikotin yoksunluğuna yönelik bir tedavi uygulanıyor

E-sigaradaki pasif içicilik riskinin normal sigarayla aynı olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Noyan, “E-sigaraların dışarıya çıkarttığı buhar aslında içeriğinde bilmediğimiz kimyasal maddelerin de dışarıya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu kimyasal maddelerin buhar yoluyla dışarı çıkması akciğer enfeksiyonlarından ya da bilmediğimiz yeni akciğer komplikasyonlarına kadar giden bir sürece sebep olmaktadır.” dedi.

Sigara bağımlılığında olduğu gibi e-sigara bağımlılığı tedavisinde de nikotin yoksunluğuna yönelik bir tedavi uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Onur Noyan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle nikotin yoksunluğunun daha az hissedilmesi sebebiyle nikotin replasman tedavi dediğimiz nikotin sakızları ya da nikotin spreyleri kullanılmaktadır. Nikotin yoksunluğu ve nikotin isteği ile baş etmek için de bazı ilaçlar tercih edilmektedir. Aynı zamanda ilaçlarla birlikte kişinin nikotin yoksunluğu ile mücadele etmek için gitmesi gereken davranışsal değişiklikler, sigaranın psikolojik yoksunluğuna dair bir farkındalık geliştirmek ve istekle baş etme yöntemlerini içeren bir psikoterapi süreci tedavi planına dahil edilmelidir. Sigarayı bırakmak uzun soluklu bir süreçtir. Hayal kırıklığı ve karamsarlığa kapılmadan bu yolda devam etmek çok önemlidir.”