Eğer o yapılırsa kim daha laik ortaya çıkacak
Esra adlı X kullanıcısı “Seçim zamanı “ CAMİ” , “UMRE”, Seçim sonrası “ROMA “ başlıklı bir paylaşım yaparak “Roma’da çatır çatır harcanan 20 Milyon TL ‘nin hesabını sor İSTANBUL” demişti. Seküler laikçiler tarafından linç edilmeye çalışılan Esra adlı kullanıcı ikinci bir video yayınlayarak böyle cevap verdi.
Yaptığı paylaşımlar binlerce kişi tarafından beğeni alan Esra isimli X hesabından İmamoğlu’nu eleştiren seküler laikçiler “Camilerin, medreselerin masraflarını kim ödüyor? Diye sormuşlar. Siz bilin ki onların tüm masraflarını ‘Ümmeti Muhammed’ ödüyor. Siz kimsiniz? Eğer çok ödemek istiyorsanız Anıtkabir’in tüm masraflarını ödeyin. O zaman kim laik kim değil ortaya çıkacak.” Dedi.
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