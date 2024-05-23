Eğer o yapılırsa kim daha laik ortaya çıkacak

Yaptığı paylaşımlar binlerce kişi tarafından beğeni alan Esra isimli X hesabından İmamoğlu’nu eleştiren seküler laikçiler “Camilerin, medreselerin masraflarını kim ödüyor? Diye sormuşlar. Siz bilin ki onların tüm masraflarını ‘Ümmeti Muhammed’ ödüyor. Siz kimsiniz? Eğer çok ödemek istiyorsanız Anıtkabir’in tüm masraflarını ödeyin. O zaman kim laik kim değil ortaya çıkacak.” Dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO