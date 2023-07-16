Eğer küçülmeye gitmezse.. Acun'un takımında kriz

Geçen sezon yıldız futbolculara büyük harcamalar yapan Hull City bu sezon transfer kısıtlamasıyla karşı karşıya.

Teknik direktörü Liam Rosenior kısıtlı bütçeyle çalışmanın kendisi için sıkıntı olmadığını açıklayarak Acun Ilıcalı'nın bu kararına destekte bulundu.

Rosenior'un, kadroda daha çok küçülmeye gitmek ve göndereceği futbolcuları bir an önce belirlemek zorunda olduğu İngiliz basınında yer aldı.

Deneyimli çalıştırıcının aynı zamanda kadroyu güçlendirmek için yapması gereken bir çalışmada var.

Mevcut vaziyette Hull City'nin Sporting Lizbon'dan kadrosuna katmak istediği Ruben Vinagre transferinden vazgeçmesi söz konusu.

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Kaynak: Yeni Çağ