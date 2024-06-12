Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye dair detaylar ortaya çıkarken Talat Atilla'nın yazısı dikkat çekti. Aldığı kulis bilgilerini aktaran Atilla, "Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bayrağın göndere çekilmesine, süreci arkadaşlarıyla an an takip eden Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'i arayarak itiraz ettiği öne sürülüyor." dedi ve yazısında şunları kaydetti:

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'yi genel merkezlerinde ziyaret etti.

Aldığım kulis bilgilerine göre...

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Erdoğan'ın gelişinden önce CHP genel merkezine Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan bayrağın göndere çekilmesine, süreci arkadaşlarıyla an an takip eden Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'i arayarak itiraz ettiği öne sürülüyor.

İmamoğlu'nun "Partili Cumhurbaşkanı istemiyoruz diye bas bas bağırıyoruz. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz?" sözlerine, Özel'in "Şimdi kavga zamanı değil başkanım. Forslu bayrağı astıracağım" yanıtını verdiği ifade ediliyor.