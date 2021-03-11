  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı
Gündem

Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı

NATO'nun Irak'ta terör örgütü PKK ile ilgili tehlikeli bir hamleye kalkıştığı ileri sürüldü. Alınan bilgilere göre NATO'nun, terör örgütüne yeni bir isim vereceği öne sürüldü. NATO bu hamlesiyle PKK terör örgütüne siyasi ve askerî olarak destek vermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:29:00 -
Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı

Irak'taki gücünü artıracak olan NATO, yeni strateji uygulamaya başlayacak. Terör örgütü PKK, kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasi ve askerî olarak desteklenecek.

NATO'nun, Irak'ta yeni bir strateji uygulamaya başlayıp bölgedeki gücünü artırıp "mahallî güçler" adı altında terör örgütü PKK'ya silah verip eğiteceğine dair haberi NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen teyit etti. Asia Televizyonuna konuşan Korgeneral Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin "Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmî talepte bulunmuştu. Bunun ardından gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve danışmanlık vereceğimiz kurumlar belirlenecek" dedi.

Irak hükûmetinin, NATO misyonunu her türlü silahlı hedeften korumaya özen gösterdiğini kaydeden Olsen "NATO, Irak'ta ABD'nin rolünü kesinlikle almayacak. Savaşmak dışında bir görevimiz var" dedi.

Dört bine çıkarılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta “Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden dört bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Yeni strateji

NATO, Irak'taki gücünü artırdıktan sonra bu ülkede yeni bir strateji uygulamaya başlayacak. Irak'ta doğrudan karargâh ve müstakil askerî merkez inşa etmeyecek olan NATO, bu doğrultuda ilk olarak Bağdat Yeşil bölgede bulunan karargâhını boşaltacak. Irak merkezî yönetimi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) içerisinde İç İşleri, Adalet ve Savunma Bakanlığına yerleştirilecek NATO uzmanları, bütün karar aşamaları ile fiilî uygulamaları doğrudan yönlendirecek. NATO, hem Irak merkezî yönetim hem de IKBY'den, İstihbarat-Parastin ve asayiş birimlerinde etkin olma isteğini iletti. Bu birimlerde danışman ve eğitmen kadroları açılmasını istedi. NATO bu yolla askerî olduğu kadar siyasi, sosyal ve ekonomik karar aşamalarına doğrudan dâhil olacak. Bir yandan nüfuz alanını artıracak olan NATO, diğer yandan "işgalci" görüntüsünden uzak duracak. İran destekli milisler ve farklı saldırılarda doğrudan hedef olmamayı amaçlayan bu karar, NATO için birilk özelliği taşıyacak.

PKK'ya yeni isim

Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bölgeler ve Musul'da gayrimüslim bölgelerinde ise bu strateji, mahallî güçler ve DEAŞ karşıtı eğitim ile silah temini düzeyinde yürütülecek. Musul'da "kurtarılmış bölge planı" ile daha çok Süryani, Keldani, Ezidî, Ermeni ve Şabek gençlerin eğitilmesini sağlarken, terör örgütü PKK ise kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasî ve askerî olarak desteklenecek. Yeni dönem konseptinde Irak'a gönderilecek misyonun yüzde 30 oranında Federal güçlere ait noktalarda görevlendirilirken, yüzde 70 Erbil, Musul gibi merkezî otorite dışında görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp

Sürekli Türkiyeyi ve Türk ordusunu dışlayarak terör örgütlerine her türlü maddi ve manevi silah desteğini veren ab abd ve nato kime karşı bu desteği bir türlü vazgeçmeyerek sürdürüyor. Ve bi z bu natonun NERESINDEYIZ??
  • Yanıtla

Almando Muzsurat

Aynısını 3 yıl önce Fransa Suriyede denemek istemişdi ve PKK-YPGyi yeni isim ile aklamaya ve masaya oturtmaya çalışmışdı. Kabul etmedik ve oyunu bozduk. Bu NATO ve NATO üyesi sözde dost ülkelerinden hep yarar yerine zarar geliyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!
Siyaset

Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı sözde 'onur' yür..
Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıld..
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay