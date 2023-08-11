Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Malatya gün içinde iki 4 üstünde deprem yaşadı. İlki gündüz saatlerinde yaşanan Malatya Öncü-Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremdi. Akşam saat 20.45 sularında ise bu kez yine Malatya'da İkizce- Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çevre illerde de hissedilen ve halkın sokağa dökülmesine yol açan depremle ilgili açıklamasında, son depremin gündüz yaşanan 4.2'lik depremin artçısı olabileceğini söyledi.

Görür'ün açıklamasında fay ayrıntısı da dikkat çekti.

YENİ FAY SORUSUNU AKLA GETİRDİ

Prof. Görür, Malatya'da son yaşanan depremin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) haritasında yer almadığını belirtti ve yeni bir fay ihtimali üzerinde durdu.

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'MTA HARİTASINDA YOK'

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?