  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin açıkladı: yaptıkları gizli bilgileri ifşa ederek askeri çalışanları CIA bağlantılı dedi! İddiası ülkeyi karıştırdı

Erdoğan'dan net mesaj: Kanını yerde bırakmadık

Peşkeş için yeni borç arıyor

Zillet Medyası Esed'in tetikçisi

İBB’nin yaptıkları ifşa oldu! Baraj doluluk oranında Ekrem oyunu!

Karadeniz’deki Arap turistleri küçümseyenlere işte sezon rakamları Fındık kazancının 6-7 katı fazla

Mehmet Şimşek beklenen tarihi açıkladı

Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Baş rol oyuncusu Aras Bulut İynemli ilk kez konuştu! Atatürk’ü övdü ama Ermeni lobisine…

Babası tarafından dolandırılmıştı! CZN Burak’ın son hali korkuttu
Gündem Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia
Gündem

Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Yeniakit Publisher
2023-08-11 18:23:00 -
Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Yer bilimci Profesör Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malatya gün içinde iki 4 üstünde deprem yaşadı. İlki gündüz saatlerinde yaşanan Malatya Öncü-Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremdi. Akşam saat 20.45 sularında ise bu kez yine Malatya'da İkizce- Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çevre illerde de hissedilen ve halkın sokağa dökülmesine yol açan depremle ilgili açıklamasında, son depremin gündüz yaşanan 4.2'lik depremin artçısı olabileceğini söyledi.

Görür'ün açıklamasında fay ayrıntısı da dikkat çekti.

YENİ FAY SORUSUNU AKLA GETİRDİ

Prof. Görür, Malatya'da son yaşanan depremin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) haritasında yer almadığını belirtti ve yeni bir fay ihtimali üzerinde durdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'MTA HARİTASINDA YOK'

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler
Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Gündem

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar
Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Sosyal Medya

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi
Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Ekonomi

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı
Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı

Teknoloji

Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Ben bunların fayına mayına tahminine , görüşlerine inanmıyorum . Tahminleri tutarsa ben bildim oluyor tutmazsa zaten unutulup gidiyor .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23