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Gündem Eğer doğruysa büyük skandal! Türk SİHA'larıyla ilgili flaşl NATO iddiası
Gündem

Eğer doğruysa büyük skandal! Türk SİHA'larıyla ilgili flaşl NATO iddiası

Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazan Fransız Le Figaro gazetesi, Türk SİHA'larının Ukrayna ve Polonya'ya satılmasına NATO tarafından olumlu bakılmadığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 08:20:00 - 2021-11-04 08:30:44
Eğer doğruysa büyük skandal! Türk SİHA'larıyla ilgili flaşl NATO iddiası

Fransız Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

"10 yılda lider üreticilerden oldu"

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

"Sahada durumu değiştirdiler"

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA’ların ayrıca son iki yılda Libya’da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

"Birlik bu satışlardan rahatsız" iddiası

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbass'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

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Yorumlar

DOBRACA

Avrupa’nın 2 yüzlülüğü daha düne kadar UKRAYNA İLE RUSYA YI SAVAŞTIRMAK İÇİN UKRAYNA YA SÜREKLİ GAZ VERİYORLARDI ŞİMDİ KIŞ GELDİ DOĞALGAZ SIKINTISI BAŞGÖSTERDİ AVRUPA ACABA RUSYA GAZI KESERMİ DİYE KORKTU İŞİN TÜRKÇESİ BU !!!
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RI

TAM BİR İSRAİL AĞZI,ABD bir fil israil ise filin üstünde oturan adam....
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