Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’

Pakistan The Express Tribüne gazetesinde Rusya’nın Suriye’deki saldırılarına ilişkin ilginç bir analiz yayınlandı.

Pakistan The Express Tribüne gazetesinde yayımlanan bir analiz haberde, Rusya’nın Suriye’nin İdlip ilinin kuzey bölgesinde bulunan bir eğitim kampına düzenlediği hava saldırısının Türkiye’ye bir mesaj olduğu ileri sürüldü.

Andrew Korybko'nun kaleme aldığı, “Rusya'nın Suriye'deki hava saldırısı, Azerbaycan'da Türkiye'ye bir mesaj mıydı?” başlıklı analiz haberi şöyle:

Şu anda Alt-Media Topluluğunu bu hafta kasıp kavuran spekülasyon, Rusya'nın Suriye'nin İdlib'deki muhalif savaşçılara yönelik saldırısının, Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerine ve Dağlık Karabağ'daki müttefik ayrılıkçılarına karşı devam eden karşı saldırısına Türkiye'nin müdahalesini caydırmak için bir mesaj olduğu yönünde.

Medyaya yansıyan bilgilere göre; Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri yardımı ve Suriye'deki savaşçıları bu ülkeye gönderdiğine dair doğrulanmamış haberlerden (Ankara ve Bakü tarafından şiddetle reddedildi), Rusya'nın son derece mutsuz olduğu yönünde. Optikte bazı gerçekler var, ancak bunlar kesinlikle tartışmalı.

Başta Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin olmak üzere Rus yetkililer, geçtiğimiz günlerde Suriye ve Libyalı militanların Azerbaycan'ın desteğiyle çatışma bölgesine girdiğini iddia ederek, Türkiye'nin transferlerini kolaylaştırdığını kuvvetle ima etti. Şimdiye kadar bu etkiye dair hiçbir kanıt kamuoyuna açıklanmadı; ancak tüm tarafların bu konuyu kapalı kapılar ardında tartıştığı varsayılabilir. Rusya'daki kamuoyu da, diasporanın her iki tarafın ortak Hristiyan bağlantılarını vurgulamaya yönelik başarılı lobi çalışmaları nedeniyle Ermenistan'a sempati duyuyor. Yine de Kremlin, destekleri için orada yabancı bir askeri müdahale başlatma niyeti olduğunu ima etmedi.

Bunun nedeni saf pragmatizmdir. Rusya ve Türkiye, ilk çıkarlarının birbiriyle çeliştiği dünyanın belirli bölgelerinde gerçekten rekabet etse de, aralarındaki herhangi bir "güvenlik ikileminin" kötüye gitmesini önlemek için birbirleriyle karşılıklı mutabakata varmak için büyük çaba sarf ettiler.

Suriye'deki Astana barış süreci ve Libya konusunda daha az öne çıkan görüşmeler bununla ilgili örneklerdir. Dahası, Rusya resmi olarak Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi ilçeyi, dört BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca Ermeni askeri işgali altında görmektedir.

Rusya'nın İdlib'deki Türk destekli direnişçi kampını, onları Azerbaycan'a göndermesi durumunda vekillerinin başına gelebilecek sonuçlar hakkında Türkiye'ye bir mesaj göndermek için vurmuş olabileceği iddia edilebilir; ancak aynı şekilde tartışılabilir. İstatistikçilerin her zaman söylemeye bayıldığı gibi, korelasyon nedensellik anlamına gelmez ve bu saldırının zamanlaması Suriye sınırları dışındaki herhangi bir çatışmayla bağlantılı olmayabilir.

Tıpkı Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de pragmatik bir dizi uzlaşmaya varmaya çalıştığı gibi, Azerbaycan'ın karşı saldırısıyla ilgili daha gayri resmi meselelerde de aynısını yapmaya çalışıyor olabilirler. Büyük Güçlerin hiçbiri diğeriyle karşı karşıya gelmek ve olası düşmanlıkların hızla CSTO-NATO savaşına dönüşme riskini almak istemez. Bununla birlikte, daha önce de değindiğimiz gibi, özellikle Dağlık Karabağ'da bunun olmasını görmek isteyen bazı lobi güçleri var. Sadece Ermeni diasporasının en tutkulu üyeleri değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve genel olarak Türkiye'ye karşı yoğun bir hoşnutsuzluk yaşayanlar var.

Nihai hedefleri, Rusya'nın yabancı militanları hedef alma bahanesiyle Azerbaycan askeri mevzilerini bombalayarak Ermenistan'ın yanına askeri müdahalede bulunmaktır; bu da daha önce bahsedilen CSTO-NATO savaşına yol açacak bir Türk tepkisini tetikleyecektir. Bu lobi güçleri, sadece İdlib'deki en son anti-militan saldırısının Azerbaycan'daki Türkiye'ye bir mesaj olarak tasarlandığını iddia ederek Rusya'nın karar alma mekanizmasını şekillendirmenin hiçbir yoluna sahip değil, ancak bu anlatıyı zorlamak yine de kitlelerin kafasını karıştırabilir ve halkları arasında güvensizliğe yol açabilir. Rus hükümeti üzerindeki tabandan ve lobicilik baskısını zamanla artıracağını umuyorlar.

Yine de, bu kadar karanlık bir senaryonun ortaya çıkacağına inanmak için hiçbir neden yok. Azerbaycan ordusu gün geçtikçe topraklarının gittikçe daha geniş alanlarını başarılı bir şekilde özgürleştiriyor; bu nedenle oradaki herhangi bir spekülatif Rus anti-militan müdahalesi için stratejik fırsat penceresi, "eğer" olsa bile muhtemelen her şeyi başaramayacak kadar daraldı içerdi.” En tutkulu Türk karşıtı gözlemcilerden bazıları için, Cumhurbaşkanı Putin'in son İdlib saldırısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj gönderdiğini hayal etmek eğlenceli olabilir, ancak olması son derece düşük bir ihtimal.

Yazar Andrew Korybk, Afro-Avrasya'daki ABD stratejisi, Çin'in Yeni İpek Yolu bağlantısına ilişkin Tek Kuşak Tek Yol küresel vizyonu ve Hibrit Savaş arasındaki ilişkide uzmanlaşmış, Moskova merkezli bir Amerikan siyasi analistidir.