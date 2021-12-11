Eğer bu kan gruplarına sahipseniz koronavirüs olma ihtimaliniz daha yüksek!

Koronavirüsle mücadele sürerken, bilim insanları kan gruplarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kan grupları ile koronavirüsün bulaş riski arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, A ve B kan grubunda olanların koronavirüse yakalanma riski diğer gruplara göre daha yüksek.

Uzmanlar ayrıca kan grubu RH pozitif olanların daha büyük risk altında olduğunu tespit etti.

Çalışma 2 bin 586 hasta üzerinde yapıldı. Sonuçlara göre, AB, 0 ve RH negatif kan grubuna sahip bireyler koronavirüse daha az yakalanıyor. Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre kan grupları sadece bulaş riskini gösteriyor. Yani kan grubu A, B veya RH pozitif olanların koronavirüsten kaynaklanan ölüm oranlarıyla bir bağlantısı yok.

Doktorlar, ayrıca kan grubu B olan erkeklerin yine kan grubu B olan kadınlara göre daha dayanıksız olduğunu söyledi.

Uzmanlar A ve RH+ olanların iyileşme sürelerinin daha kısa olduğunu, 0 ve RH- olanların ise iyileşme sürelerinin daha uzun olduğunu da belirtti.