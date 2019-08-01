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Ege’nin organik meyve sebze mamullerini en çok Almanlar tercih etti

Taze meyve sebzelerinin sezonunda arz fazlasını işleyip, katma değerli ürün haline getirerek yıllık 1.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
Ege’nin organik meyve sebze mamullerini en çok Almanlar tercih etti

Taze meyve sebzelerinin sezonunda arz fazlasını işleyip, katma değerli ürün haline getirerek yıllık 1.6 milyar dolar ihracat yapan meyve sebze mamulleri sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı Uzakdoğu’daki konumunu güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği UR-GE Projesinde bir araya gelme kararı aldı.



Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülecek olan İşlenmiş Meyve Sebze ürünlerine yönelik projede; Turşular, Domates Salçası, Soslar, Hazır Gıdalar, Dondurulmuş Meyve ve Sebzeler, Konserve Meyve ve Sebzeler, Kurutulmuş Sebzeler, İnfüze Edilmiş/Tatlandırılmış Kuru Meyveler, Reçeller, Meyve Suları, Sular ve Gazlı İçecekler ve Alkollü İçkiler üreten ve ihraç eden firmalar yer alacak.


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik bünyesinde daha önce taze üzüm ve kiraz ihracatçılarının kümelendiği URGE Projesi’ni 2016 yılında başlattıklarını ve 2019 yılı Temmuz ayında çok büyük kazanımlarla sona erdiğini, bundan sonraki süreçte hem meyve sebze mamulleri içerikli, hem de taze kiraz üzüm ve nar eksenli iki URGE Projesini hayata geçirme kararı aldıklarını kaydetti.



“İhracatımızdan Uzakdoğu yüzde 25 pay alsın istiyoruz”


Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında ana ihraç pazarlarının, Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri olduğu bilgisini veren Uçak, “İşlenmiş Meyve Sebze ürünlerine yönelik UR-GE Projesi ile Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Endonezya başta olmak üzere Uzakdoğu pazarında konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Uzakdoğu ülkelerinin dünya nüfusundaki payı yüzde 50’ye yaklaşırken, Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 1.6 milyar dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 5,5 seviyesinde. Amacımız meyve sebze mamulleri ihracatımızın en az yüzde 25’inin Uzakdoğu ülkelerine yapılması. URGE Projemiz bu anlamda bize yol gösterecek” şeklinde konuştu.



Türk ihracatçılarının uluslararası rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan URGE Projelerine Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75’e varan oranlarda destek verdiğine dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ekonomisinin ihracatla içinde bulunduğu darboğazdan çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Uçak sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya standartlarında meyve sebze mamulleri üreten tüm firmalarımızın üretimlerinin en az yüzde 50’sini ihraç edebilecekleri bir yapıya kavuşmalarını amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için projelerimizi hayata geçiriyoruz.”



Mamul ihracatının lideri meyve suyu


Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 564 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç ederken, meyve suları 279 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. Sular ve gazlı içeceklerden Türkiye, 255 milyon dolarlık döviz kazanırken, konserve ihracatımız 230 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Turşu ihracatı 218 milyon dolar olurken, domates salçası ihracatı 164 milyon dolara ulaştı. Dondurulmuş meyve sebze ihracatçıları Türkiye’ye 158 milyon dolar döviz kazandırırken, alkollü içecekler ihracatı 94 milyon dolar, kurutulmuş sebzeler ihracatı 69 milyon dolar, sos ihracatı 48 milyon dolar, reçel ihracatı 45 milyon dolar oldu.



Türk meyve sebze mamullerini en çok Almanlar tercih etti


Türkiye, 2018 yılında 177 ülkeye meyve sebze mamulleri ihraç ederken, Türk meyve sebze mamullerini en çok tercih eden Almanya oldu. Almanya’ya 228 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmeyi başardık. Irak 181 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri 180 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırayı aldı. Meyve sebze mamulleri ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise; Hollanda, İtalya, Suriye, KKTC, Fransa, İsrail, BAE ve Suudi Arabistan oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
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