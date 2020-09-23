Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olay açıklamalar yaptı.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gerilim yaşadığı Yunanistan’ı pohpohlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geri adım attı.
Emmanuel Macron, hedefine ulaşamayacağını anlayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme talep etti.
Konuya ilişkin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, açıklamalarda bulundu.
Ülke TV’ye açıklamalarda bulunan Egemen Bağış görüşmeye ilişkin, "Macron bir bileği bükmek istedi, bükemedi. Bükemediği bileği telefonla arayarak gereğini yaptı. O ayrı bir konu’’ dedi.
Macron’un Merkel sonrası Avrupa liderliğine oynamak istediğini dile getiren Egemen Bağış, ‘Türkiye'ye dalaşarak; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstererek Avrupa'da bir popülarite elde edebileceğini zannetti ama kendisinden önce bunu deneyen başka Fransız liderler de olmuştu, hiçbiri başaramamıştı’ dedi.