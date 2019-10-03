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Egemen Bağış'tan dikkat çeken sözler: Nice ihanet, kurgu, montaj, fitne ve saldırı....

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği'ne atanan Egemen Bağış, yeni görevine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 14:07
Egemen Bağış'tan dikkat çeken sözler: Nice ihanet, kurgu, montaj, fitne ve saldırı....

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliğine atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma sürecine atıfta bulunarak, "1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra belediye heyetiyle New York’a ilk geldiğinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı rahmetli Dr. Şevket Karaduman kendisiyle tanışmamıza vesile olmuştu. 24 yaşında, ABD’deki Türk derneklerinde aktif bir genç olan bana kulak verip, ilgi göstermesi çok dikkatimi çekmişti" dedi.

"Durmak yok yola devam dedik"

Birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Bağış, "Tam 25 sene önce başlayan o saygı ve sevgi ilişkisi hamdolsun hep güçlenerek arttı. Nice ihanet, kurgu, iftira, montaj, fitne ve saldırıya birlikte şahit olup, göğüs gerdik ama dava arkadaşlığımıza ve ortak sevdamız olan Türkiye’mize ve aziz milletimize hizmet yolunda “durmak yok, yola devam” dedik" dedi ve şöyle devam etti:

"Yeni bir görev üstlendik"

Şimdi yeni bir görev üstlendik. Devletimizi, Milletimizi, Sayın Dışişleri Bakanımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah Çek Cumhuriyetinde en iyi şekilde temsil edip 2023 milli hedeflerimizin yakalanmasına katkı sağlamaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:07
  1. İstanbul
  2. Egemen Bağış

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