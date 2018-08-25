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Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...

Yunanistan'ın devlet ajansına konuşan Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Yunan yargısının bazı kararlarının mantıksız olduğunu belirterek, "Sanki birileri Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine sabotaj yapmak istiyor" ifadesini kullandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:33
Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Yunanistan Devlet Ajansı olan Atina Haber Ajansı’na röportaj verdi. Bağış, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Yunan yargısının 8 darbeci asker ile alakalı almış olduğu kararları yorumlayan Bağış, "Yunan yargısının bazı kararları o kadar mantıksız ki, bazen bir iç veya dış baskıların Türk-Yunan ilişkilerini sabotaj etmek için onlara baskı yaptığından şüpheleniyorum" dedi. Yunan yargısının bağımsızlığına bir eleştiri getirmediğinin altını çizen Bağış, "Bizler Yunan yargısının bağımsızlığı konusunu eleştirmiyoruz. Ancak hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Bu uluslararası hukukun bir kanunudur" ifadelerini kullandı. 

'DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRECİ KOLAYLAŞTIRDI'

Edirne Cezaevinde 1 Mart tarihinden 14 Ağustos tarihine kadar tutuklu kalan 2 Yunan askeri konusuna da değinen Bağış, "Diplomatik çabalar süreci kolaylaştırdı. Biliyorum ki bu dönem içerisinde iki taraftan da diplomatik çabalar devam etti ve Yunan yetkililer ve askerlerin aileleri Edirne'de cezaevinde askerleri ziyaret edebiliyorlardı" şeklinde konuştu. Süreçte Avrupa Komisyonu’nun önemli rol oynadığını vurgulayan Bağış, "Tabii ki burada Avrupa Komisyonu üyesi Dimitris Avramopoulosun önemli rol oynadığını belirtmem gerekmekte. Çünkü Başkan Erdoğan ile uzun yıllardan beri süregelen bir güven ve dostluk ilişkisi bulunmakta. Kendisi hem başkanımıza hem de bakanlara sürekli olarak mesajlar göndermekteydi" dedi.

'BİRBİRİMİZİ KORUMAK VE KOLLAMAK ZORUNDAYIZ'

Bağış, Atina Haber Ajansı’nın Ege'de Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ise, "Sizin hava sahasını ihlal dediğiniz şey Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında uçuşudur. Türkiye, Yunanistan’ı kışkırtmak için adım atmıyor sadece uluslararası hukuktan doğan kanuni çıkarlarını koruyor. İki ülke NATO üyesi ve ikimiz de birbirimizi korumak ve kollamak zorundayız" şeklinde yanıtladı. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:33
  1. Edirne
  2. Egemen Bağış
  3. Yunanistan
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