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Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve ekledi: Tüm dünya bir kez daha anladı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekte bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 21:44
Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve ekledi: Tüm dünya bir kez daha anladı

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği'ne atanan Egemen Bağış, Türkiye ile ABD arasında yapılan geçici anlaşmaya ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğraf paylaşarak, "Stratejiyle müzakere yapmayı, çocukla çocuk olmayı, gerektiğinde de diklenmeden dik durmayı, milletin derdiyle dertlenip, her zaman içten ve samimi olmayı ondan öğrendik. Bu akşam bu milletin onu niye bu kadar çok sevdiğini tüm dünya bir kez daha anladı" dedi.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 21:44
  1. Egemen Bağış
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Hale LuyaHale Luya5 dk önce
    Tüm dünya dediği pakistan dan bahsediyo çekya kaçkını
  • Tata TongaTata Tonga50 dk önce
    Çekyaya gitti yine kurtulamadık bu adamdan

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