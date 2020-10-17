  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Egeli turizmcilerden "destek paketi" teşekkürü
Ekonomi

Egeli turizmcilerden "destek paketi" teşekkürü

ETİK Başkanı Mehmet İşler: - "Devletimiz, döviz girdisinin önemli bir bölümünü sağlayan bu sektöre can suyu vererek ayakta kalmasını sağlamış oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:31:47 -
Egeli turizmcilerden "destek paketi" teşekkürü

İZMİR (AA) - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulaması'nın sektör için can suyu niteliğinde olduğunu belirtti.

İşler, AA muhabirine, açıklanan paketin zor günler geçiren sektörün önünü görmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"İşletmelerin çektiği kredileri ödeme zamanı gelmişti. Hiç değilse bu destekle ötelemiş olacağız." diyen İşler, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın nedeniyle zor günler geçiren sektörün sorunlarını çözmek için mücadele ediyor. Bunu yakından hissediyoruz. Böylesi bir dönemde sektörün içinden gelen bir ismin bakan olması sektör için büyük bir şans.

Devletimiz, döviz girdisinin önemli bir bölümünü sağlayan bu sektöre can suyu vererek ayakta kalmasını sağlamış oldu. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz."

İşler, ilerleyen günlerde yeni paketlerin açıklanacağına dair beklenti içinde olduklarını ifade ederek, "2023 yılı için konulan 65 milyon turist, 50 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme

Gayri resmi olarak Türk mallarının karşı ülke içerisinde boykot kampanyası yürüten Suudi Arabistan’a Türkiye'den ilk misilleme Ticaret Bakan..
AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay