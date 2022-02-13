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Ekonomi Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı
Ekonomi

Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı

Ege Bölgesi’ndeki 327 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi kararının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını, pazartesiden itibaren üye marketlere gelen tüketicilerin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:28:00 -
Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı

Başdaş, “İlk işimiz fiyatları yüzde 7 indirmek. Pazar gecesi tüm fiyatları düşüreceğiz ve ertesi gün sabah tüm vatandaşlarımız bu indirimden faydalanabilecek. Daha sonra üreticilerimize çağrıda bulunacağız ve onlara bir yazı göndereceğiz. Gıdada ekstra yüzde 7 indirim için harekete geçeceğiz. Üreticilerimizin kârından yüzde 3,5 ve bizim kârımızdan da yüzde 3,5 indirim ile fiyatları toplam yüzde 14 oranında aşağı çekmeyi istiyoruz” dedi.

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