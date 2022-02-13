Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı

Başdaş, “İlk işimiz fiyatları yüzde 7 indirmek. Pazar gecesi tüm fiyatları düşüreceğiz ve ertesi gün sabah tüm vatandaşlarımız bu indirimden faydalanabilecek. Daha sonra üreticilerimize çağrıda bulunacağız ve onlara bir yazı göndereceğiz. Gıdada ekstra yüzde 7 indirim için harekete geçeceğiz. Üreticilerimizin kârından yüzde 3,5 ve bizim kârımızdan da yüzde 3,5 indirim ile fiyatları toplam yüzde 14 oranında aşağı çekmeyi istiyoruz” dedi.