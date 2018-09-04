Egeli ihracatçılardan 4 koldan tanıtım atağı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin katılacağı ilk fuarın, 5-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Hong Kong’da düzenlenecek olan Asia Fruit Logistica Fuarı olacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ürünlerinin sergilendiği Hong Kong’daki fuarın, özellikle Çin ve Uzakdoğu pazarına girmek isteyen Türk yaş meyve sebze ihracatçıları için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Uçak, sektörünün Rusya pazarında da güçlü konumda olduğunu, Uzakdoğu pazarında ise konumunu güçlendirmek istediğini o nedenle Hong Kong ve Rusya’da iki fuara katılmayı tercih ettiklerini söyledi. Meyve sebze mamulleri alanında Çin ve Fransa’daki fuarlarla 2023 ihracat hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Uçak, “Hedef pazarlardaki fuarlara katılacağız ve Türk ürünlerini tanıtacağız” diye konuştu.