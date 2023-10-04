Egeli ihracatçılar İtalya'da "maden buldu"

Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), İtalya’da konumunu güçlendirmek için 25-29 Eylül tarihlerinde iki fuarı birden ziyaret etti. EMİB üyeleri iki fuarda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılar ve mimarlarla verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Egeli madenciler İtalya'ya 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Sektör temsilcileri ise yoğun bir kulis içerisinde.

Ticaret Bakanlığı destekli

EMİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürdüğü Yeni Dönem Doğal Taş Pazarlama ve Strateji Geliştirme UR-GE Projesi kapsamında İtalya’daki pazarlama faaliyetlerine mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından olan ve bu alandaki trendleri belirleyen Marmomac -Mermer, Doğal Taş ve Taş İşleme Makinaları Fuarı ile başladı.

163 milyon dolarla dördüncü sırada

Türkiye’nin maden ihracatında İtalya’nın 2023 yılının Ocak – Ağustos dönemindeki 163 milyon dolarlık tutarla dördüncü sırada yer aldığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Verona Marmomac Fuarı’nda 53 ülkeden 1400 firmanın standı vardı. Dünyanın her tarafından mimarlar, ithalatçılar, ihracatçılar bu fuarda buluşuyor. Türk doğal sektörü olarak Marmomac fuarında 155 Türk firmamızla güçlü bir şekilde yerimizi aldık. İtalya, Türk ihracatçıları açısından güçlü bir ihraç pazarımız. EMİB olarak 8 aylık dönemde İtalya’ya 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı sonunda İtalya’ya ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.