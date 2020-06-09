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Aktüel

Egeli genç havacılar A kategori sınavlarından muaf olacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün “Tanınan Okul” sertifikasını A kategorilerinin tümünde alan ilk devlet yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “SHY66” lisansına yetki almak için söz konusu A kategori sınavlarına girme gereksinimleri ortadan kalkacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:49:09 -
Egeli genç havacılar A kategori sınavlarından muaf olacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün “Tanınan Okul” sertifikasını A kategorilerinin tümünde alan ilk devlet yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “SHY66” lisansına yetki almak için söz konusu A kategori sınavlarına girme gereksinimleri ortadan kalkacak.


EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu, Uçak Teknolojisi Programı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından A kategorisindeki modüllerden 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ve 10 için (A kategorisindeki tüm modüllerden) kredilendirme onayı aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün “Tanınan Okul” sertifikasını A kategorilerinin tümünde alan ilk devlet yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “SHY66” lisansına yetki almak için söz konusu A kategori sınavlarına girme gereksinimleri ortadan kalkacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Havacılık eğitiminde başarılara imza atan Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce A kategorisindeki tüm modüllerden kredilendirme onayı almıştır. Mezun öğrencilerimiz, SHY66 lisans yetkisi için A kategori sınavlarından muaf olacaklardır. Havacılık Meslek Yüksekokulumuz Türkiye’de havacılık eğitimi alanında lider kurumlar arasında yer alıyor. Ayrıca havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları yetiştiriyor” dedi.


Tanınan Okul yetkisine sahip okullardan mezun olan öğrenciler, diplomaya ek olarak Tanınan Okul sertifikası alabilecek.

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