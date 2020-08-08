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Ege'deki tatil beldelerinde Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:14:55 -
Ege'deki tatil beldelerinde Kovid-19 denetimi

İZMİR/AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince sahillerde denetim gerçekleştirildi.

İzmir'in özellikle yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme ilçesi başta olmak üzere tatilcilerin gözde mekanları Foça, Dikili, Urla, Seferihisar'da denetimler yapıldı.

Özellikle kumsalda yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.

- Aydın

Kuşadası ilçesinde ekipler, Kadınlar Denizi Plajı'nda tatilcilere, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Kentte zaman zaman belediye hoparlöründen ve polis araçlarından kurallara dikkat edilmesi konusunda anons yapılıyor.


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