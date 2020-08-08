Ege'deki tatil beldelerinde Kovid-19 denetimi
İZMİR/AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar denetlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince sahillerde denetim gerçekleştirildi.
İzmir'in özellikle yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme ilçesi başta olmak üzere tatilcilerin gözde mekanları Foça, Dikili, Urla, Seferihisar'da denetimler yapıldı.
Özellikle kumsalda yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.
- Aydın
Kuşadası ilçesinde ekipler, Kadınlar Denizi Plajı'nda tatilcilere, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.
Kentte zaman zaman belediye hoparlöründen ve polis araçlarından kurallara dikkat edilmesi konusunda anons yapılıyor.