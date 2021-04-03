  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ege'de Türk karasularına itilen mülteciler kurtarıldı
Gündem

Ege'de Türk karasularına itilen mülteciler kurtarıldı

Ege Denizi'nde Yunanistan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:40:00 -
Ege'de Türk karasularına itilen mülteciler kurtarıldı

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsularınca saat 03.30'da başlayan ve saat 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı.

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi.

Bölgeye görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak, güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği seçimle ilgili, "Bir hükümet kurma bunalımı ort..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay