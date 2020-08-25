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Gündem Ege'de göçmen faciası! 80 göçmeni taşıyan bot battı
Gündem

Ege'de göçmen faciası! 80 göçmeni taşıyan bot battı

Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında bulunan Herke Adası açıklarında 80 göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:46:00 - 2020-08-25 23:48:08
Ege'de göçmen faciası! 80 göçmeni taşıyan bot battı

Ege Denizi'nde Rodos Adası'nın batısında 80 göçmeni taşıyan bot battı. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada, göçmenleri kurtamak için ekiplerin çalıştığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin Ege Denizi'nde göçmenlerin botlarını patlattığı ve göçmen teknelerini sık sık Türk karasularına attığı bütün dünya tarafından biliniyor.

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