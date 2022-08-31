Ege'de bir deprem daha!

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Saat 12.56'da meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntının derinliği yine 7 kilometre olarak ölçüldü.

Olumsuz ihbar var mı?

Depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binadan çıkıp güvenli bölgede beklemeye başladı.

Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.

4,5 şiddetinde bir deprem daha

AFAD, "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02’de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.