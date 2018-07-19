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Ege'de 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bulundu

Ege Denizi'nin dibinde ulaşılan II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçağın, neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşması uzmanları şaşırtıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:58
Ege'de 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bulundu

Marmaris ve Fethiye'nin karşısında yer alan Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında, tarihi bir keşif yapıldı.

Rodos ile Türkiye arasına dalan dalgıçlar, Ege Denizi'nin dibinde II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş uçağı buldu.

JU-52 model uçağın özelliği ise, neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşması. Uçağı inceleyen uzmanlar, enkazda yalnızca motorun kayıp olduğunu belirledi.

GPS teknolojisiyle yaklaşık 80 metre derinlikte ulaşılan 'Iron Annie' adlı uçak, çoğunlukla askeri nakliyeler için kullanılıyordu.

Yunanistan'ı işgal eden Nazi lideri Adolf Hitler ve müttefikleri, 1943 yılında Rodos'a çıkarma yapmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:58
  1. Ege Denizi
  2. Eski uçak
  3. enkaz

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