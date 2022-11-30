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Dünya Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı
Dünya

Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 08:09:00 -
Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha yaşandı. 5 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 8,9 kilometre olduğu açıklandı.
Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.
Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.

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