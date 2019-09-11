Ege Yapı’dan 2.5 milyar liralık 7 proje

Bugüne kadar 1,3 milyon metrekarelik proje tamamlayarak 3,5-4 milyar liralık değer oluşturduklarını söyleyen Kabadayı, “Tüm projelerimizi Kartal, Kağıthane ve Basın Express’in köşelerini oluşturduğu altın üçgen içinde gerçekleştiriyoruz. Buraların potansiyeli güçlü, nüfus yoğun, arz kısıtlı” dedi.

Kordon İstanbul’da sona doğru

İstanbul’un en değerli yatırım bölgelerinden Kağıthane-Cendere Vadisi’nde 820 milyon liralık yatırımla iki etap halinde yükselen Kordon İstanbul’un ilk etabında satışları tamamlandığı bilgisini veren Kabadayı, ikinci etap satışlarına devam ettiklerini, müşterilerine kampanyalı fırsatlar sunduklarını kaydetti.

Farklı ilçelerde farklı konseptler

302 milyon lira yatırımla Yedikule’deki 40 dönüm arazi içinde otel ve rezidanslardan oluşan ve Emlak Konut ortaklığında yapılan “Cer İstanbul” ile Çekmeköy’de 110 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Çamlıyaka Konaklarında da inşaat süreci devam ediyor. Kabadayı, Temmuz 2021’de teslim edecekleri Has-köy’deki karma proje için de ön talep almaya başladıklarını dile getirdi.

“Yatırım cesaretini gösterdik”

Yeni Sahra ve Çekmeköy’deki karma projelerin inşaatına ise gelecek yıl başlanacağı müjdesini veren Kabadayı, şirketinin gelirlerinde 2019’da yüzde 10’luk bir artış beklediklerini belirterek, ’’Piyasanın durgunlukla boğuştuğu bir dönemde büyük yatırımlara girişebilme cesaretini gösterdik. Piyasanın açılmasıyla birlikte isabetli işlere imza attığımız da görülecektir’’ mesajını verdi.

İnşaat dışı sektörler de var

2018’de turizm ve yenilenebilir enerji alanında yatırımları olduğunu söyleyen İnanç Kabadayı, “Odağımızı dağıtmak istemiyoruz ama etkileşimde olduğumuz alanları kolluyoruz. Özellikle atıktan enerji üretmek küçük ölçekli bir iş ama önemsediğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz bir yatırım. Bu alanda teknoloji sahibi bir girişimciyle çalışacağız. 2,5 milyon lira yatırımla kurduğumuz şirket çatısı altında fizibilite çalışmaları yaptırıyoruz. Turizmde ise Türkiye’de son dönemde popüler olmaya başlayan “service apartment” konseptinde markalı bir rezidans için uluslararası bir otel zinciriyle anlaşma yapmak üzereyiz. Batışehir projesi içinde aynı mantıkla 175 üniteli Radisson Blue Residence City’i yapmıştık. Şimdi bu işi ayrı bir şirket çatısı altında yapacağız. Sonuç olarak Günümüz koşullarında esas faaliyet alanlarımızı nasıl geliştirebilir, daha fazla ne katabiliriz bunun arayışı içindeyiz” dedi.

3 projeye 3 fırsat kampanyası

Ege Yapı; Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerinde sunduğu fırsatlarla ev sahibi yapıyor. Kampanya kapsamında 120 ay vadeye kadar çıkan avantajlarla ev sahibi olmak mümkün.

l Cer İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler, 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatından faydalanıyor.

l ÇamlıYaka Konakları’nda, müşteriler yüzde 15’lik indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi fırsatından yararlandırılıyor.

l Kordon İstanbul’da yaşamak isteyenler ise 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim avantajından faydalanıyor.