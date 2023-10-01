Ege Yapı ve Mona Yapı'dan Çekmeköy'e yeni bir proje Ormanyaka'da ön satışlar başladı

Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığıyla Çekmeköy’de yatay mimari anlayışı ile geliştirilen OrmanYaka düzenlenen basın toplantısında ön satışa sunuldu. İstanbul’un doğasından kopmadan yaşama imkânı sunabilen Çekmeköy; ormanları, sakin hayatı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı, nitelikli eğitim kurumları ile konut yatırımcılarının tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor. Özellikle depremden sonra; bu bölgenin sağlam zemine sahip olması, yüzde 75’inin ormanlarla çevrili olması, nitelikli nüfus yoğunluğunun son dönemde artması ve metro gibi önemli toplu ulaşım hatlarının bölgede yer alması ile markalı konut üreticilerinin bölgeye ilgisi daha da arttı. 1999 depreminden sonra yapılaşmanın Çekmeköy bölgesine kayması ve bölgenin sağlam zemine sahip olması nedeniyle yapılar yeni ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapıldı. Buradaki yapılar bölgenin coğrafyasına uygun olarak planlı ve modern bir şehirleşme örneği gösteren kentsel planlama yaklaşımı ile tasarlandı. Bu odakta bölgede yüksek katlı yapılaşma son derece sınırlı tutuldu. Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında bulunduğu için Levent, Maslak, Ataşehir, Ümraniye gibi iş merkezlerinde çalışan beyaz yakalılar tarafından da tercih ediliyor. Üsküdar metrosunun hizmete girmesiyle birlikte Marmaray ve Metrobüs bağlantısı aracılığıyla Avrupa Yakası’na ulaşımın daha da kolaylaşması, ilçede az katlı yapılar ve nitelikli eğitim kurumlarının çeşitliliği önemli ölçekte bir nüfusun bölgeye göç etmesinin temel nedenleri olarak görünüyor.

Çekmeköy'ün yaşam değerini arttıracak proje

Yeşil ormanları, merkezi lokasyonu, sağlam zemini, sakin ve huzurlu günlük rutini, park, bahçe ve spor alanlarının çeşitliliği ve eğitim kurumları ile markalı konut üreticilerinin radarında olan Çekmeköy’de ilk projesi Çamlıyaka Konakları’nı inşa eden Ege Yapı şimdi bölgede 4 milyar lira yatırım değerinde ikinci projesini Mona Yapı ortaklığıyla devreye aldı. Çamlıyaka Konakları’nda yaşayanlara vadettiğimiz en güzel şey ‘şehirden kopmadan doğanın içinde yaşam” kalitesiydi diyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Bu mottomuzu şimdi Ormanyaka projemize taşıyoruz. Ege Yapı olarak ürettiğimiz yaşam alanlarında insanların sadece barınma ihtiyacına yönelik düşünmüyoruz, onların sağlıklı ve sosyal olarak geliştikleri alanları da sunmayı hedefliyoruz. OrmanYaka projesinde Mona Yapı ile iş birliğinde ilerliyoruz. 37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz. 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlandı. Daire tiplerinin 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde tasarlandığı OrmanYaka’da konutlar; doğanın yeşiline birlikte tanıklık edecek. Bu kapsamda, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. Projede teslimleri 2025 aralık ayında yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin potansiyeline inanıyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz

Ege Yapı olarak kurulduğu 2006 yılından bugüne tüm projelerinde çağdaş kentleşme kültürüne hizmet ederek İnşaat’ın mimari tasarımından sağlam mühendislik aşamasına, maliyet politikalarından istihdama, sosyal ve kültürel alan tasarımından sürdürülebilir tüm yaşam alanlarına kadar stratejik planlar çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayan İnanç Kabadayı sözlerine şöyle devam ediyor: Kentlerimizin sürdürülebilir alanlarını yaygınlaştırmak, depreme dayanıklı konut stokunu artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sunmak amacında; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 7 milyar lira yatırım değerinde proje üreteceğimizi açıkladık. Bugüne kadar taviz vermediğimiz; İleri teknoloji odaklı yönetim yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve güçlü mühendislik anlayışı ile oluşturduğumuz Ege Yapı ilkelerini bundan sonra da geliştirerek devam ettirmek ve tüm projelerimize bu know-how’ı yansıtmak en büyük hedefimiz. Bu odakta, ülkemizin bulunduğu ekonomik konjonktür ve ihtiyacı olan konut arzına destek olmak için elimizi taşın altına koymaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Zemini sağlam ilçeye güvenli yapılar

OrmanYaka projesi deprem uzmanlarının da açıkladığı zemin sağlamlığı açısından en güvenli semtlerden biri olan Çekmeköy’de hayata geçiriliyor. Ege Yapı bugüne kadar, 250 kişiyi aşkın teknik kadrosu, ülkemizin en iyi üniversitelerinde görev alan danışman öğretim üyeleri ve üretimde çalışan 3 bin 500 çalışanı ile 25 projede toplam 2 milyon metrekare inşaatı tamamladı. Tüm projelerinde en ileri inşaat teknolojilerini kullanmaya devam ediyor. 2019 Deprem Yönetmelikleri kapsamında, belediye kontrolü altında, zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Geoteknik uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi tarafından seçilen statik parametreler ile taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma gibi analizler yapıldı. Mimari projedeki yapı temel kotları dikkate alındığında, temel taşıma gücü tasarım dayanımı oturma açısından, tüm bloklarda üstyapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıdığı belirlendi. Projedeki tüm bloklar radye temel sistemi üzerine tasarlandı. Projenin taşıyıcı sisteminde, kirişsiz plak döşeme seçildi. Yüksek betonarme perdeler ile yüksek betonarme kolonlar birlikte kullanıldı.

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Şehirden kopmadan doğanın içinde olmak mümkün

OrmanYaka projesinde çam ormanlarıyla sarılmış doğanın içinde bir yaşam sunduklarını ifade eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Didem Güneş, “OrmanYaka projemiz az katlı mimari anlayışıyla geliştirilen bir projede yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için çok özel bir fırsat sunuyor. Bu projede hem çam ağaçlarının oksijen dolu havasıyla güne başlamak hem de iş alanlarına yakın konumda olmasıyla şehirden kopmadan yaşamak mümkün. OrmanYaka, şehrin yorucu temposundan uzak, tertemiz havası ile insan ömrünü uzatan çam ormanları içinde 3 katlı müstakil bir yaşam sunuyor. Projede sosyal donatıları, peyzaj alanları, ticari üniteleri ve meydanları modern mimari ile tasarlayarak tüm ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sosyalleşebileceği bir form yaratıyoruz. Bloklardaki üst katlarda terasları ayrı bir yaşam alanına göre dizayn ettik. Burada da yine çam ormanlarının muhteşem havasından ve gün ışığından maksimum faydalanarak sağlıklı ev konseptinin bir parçasını oluşturduk. Arazideki küçük kot farklılıkları ile bahçe ve teras alanlarının özgünlüğünü devam ettirmesini sağlıyoruz” dedi.

Enerji verimliliği yüksek sürdürebilir projeler inşa ediyoruz

Binalarda enerji verimliliğinin öneminin farkındayız, sürdürülebilir yapılar günün sonunda çok daha karlı oluyor ve kaynaklarımızı koruma bilincini projelerimizde öne çıkarıyoruz diye konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Didem Güneş sözlerine şöyle devam ediyor: Sosyal donatıları, yeşil alanları, güvenli yapıları, iyi tasarlanmış iç mekanları ve enerji verimliliğini yükselten teknolojileriyle sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen konutların modern toplumun önemli bir gereksinimi olduğunu biliyoruz. Bu odakta hayata geçirdiğimiz Ormanyaka’da; akıllı bina sistemleri ile aydınlatma ve ısınmayı sistem ve sensörlerle entegre ederek kullanıcının giderlerini minimuma indirmeyi amaçlıyoruz. Yapı içine giren doğal ışığı artırmak için geniş pencereler ile ısıtma ve soğutma yüklerini minimize etmek için güneş kontrollü camları seçiyoruz. Peyzaj sulama ve bakımı için yağmur sularını toplayıp bahçe sulamada kullanıyoruz. Güneş panelleri gibi yenilebilir enerji kullanımı sayesinde enerji tüketimini azaltarak, peyzajda günışığı duyarlı dimli tasarruflu aydınlatmaların kullanımıyla ve ortak alanda varlık sensörü kullanımı ile enerji verimliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Doğaya yapılacak karbon salınımının azaltılması için projemizde elektrikli araç şarj istasyonları da yer alıyor. Çevrede yer alan diğer projelerden farklı olarak radyatör ile ısıtma yerine yerden ısıtmayı tercih ediyoruz. Bu saydığımız çalışmalarla büyük ölçüde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Etrafı ormanlarla çevrili sığınak “Ormanyaka”

Projenin yüzde 75’i peyzaj alanlarına ayrılan OrmanYaka’da yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahası, açık yüzme havuzu, açık çocuk yüzme havuzu, süs havuzları ve çeşitli oturma alanları gibi pek çok sosyal donatı alanı bulunmaktadır. Arazinin kot farklılıklarını çok iyi değerlendirerek muhteşem manzarasını ve yeşili tüm alanlarda değerlendiren mimari yaklaşımlar ile sosyal tesisler, fitness alanları, market, kafeler, restoranlar gibi alanlar sunan Ormanyaka, yürüyüş parkurlarını orman yolu ile bütünleştiriyor.

Ulaşım akslarına yakınlık bölgenin değerini artırıyor

Şile otobanının faaliyete geçmesiyle birlikte önemli bir ulaşım aksına sahip olan Çekmeköy, şehir merkezi ile bağlantısını güçlendiren M5 Metro hattı ile trafik sebebiyle bu bölgelerde yaşayan kişilerin ulaşımlarında büyük kolaylık sağlıyor. Bu lokasyon avantajı, hayatı kolaylaştırdığı için Çekmeköy'ün yaşam alanı olarak tercih edilmesini ve bölgenin değerinin artmasına da katkı sunuyor. Bu güzergâh üzerinde konumlanan Ormanyaka projesi, İstanbul Havalimanı’na 35 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dakika, Avrasya Tüneli, Şile Otoyolu ve 3 ana köprü güzergahına 25 dakika mesafede yer alıyor. E-5 ve TEM otoyollarına kısa sürede bağlantı imkânı ile şehir içi ve şehirler arası yolculuklar içinde hızlı bağlantı sağlıyor. Proje aynı zamanda bölgedeki prestijli eğitim kurumları, spor tesisleri ve hastanelere olan yakınlığıyla da öne çıkıyor.