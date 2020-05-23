  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:54:32 -
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında bu akşam fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında (Bodrum-Kaş arasında), bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde de Batı Akdeniz'de kuzey-kuzeybatı (Karayel) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı