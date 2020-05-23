Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında bu akşam fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında (Bodrum-Kaş arasında), bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde de Batı Akdeniz'de kuzey-kuzeybatı (Karayel) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



