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Aktüel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı binasında yangın

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:00:52 -
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı binasında yangın

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılan kadavraların yer aldığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bornova ilçesindeki EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bulunan Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında boş olduğu belirtilen binada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılan kadavraların bulunduğu öğrenildi.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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