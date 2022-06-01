Ege Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, 1.06.2022 günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Adaylar öncelikle “https://www.ege.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi, deneyim belgesi veya SGK hizmet dökümü, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

• Adaylar sadece tek bir unvan için “İlan No” belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.

• 30 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. (01.06.1992 ve sonrası doğumlular başvurabilir.)

Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite

Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat İnsan Kaynakları ve Özlük Birimi – Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -3219-3166

Başvuru Tarihleri : 01.06.2022 – 16.06.2022

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