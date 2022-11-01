Ege Üniversitesi 113 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık, doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile ilgili birime şahsen başvuracaklardır.

Başvuru süresi 1.11.2022 tarihten itibaren 15 gündür.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız