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Aktüel

Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı FETÖ’den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Binbaşı F.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:14:35 -
Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı FETÖ’den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Binbaşı F.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı F.Ö., "FETÖ’nün sözde mahrem imamı" ve “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edilip gözaltına alınmıştı. Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankeso¨rlu¨ hatlardan o¨rgu¨tsel iletis¸im tarzına uygun s¸ekilde irtibat sagˆladığı belirlenen F.Ö., Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Binbaşı F.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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