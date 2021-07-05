Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.
Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.