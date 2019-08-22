Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde saat 16.12'de yerin 14 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 16.12'de deprem oldu.

Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde gerçeleştiği belirtildi.

Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.