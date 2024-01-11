Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'ne 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 00.40'da yerin 14.82 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi'ne 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 00.40'da yerin 14.82 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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