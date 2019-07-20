Ege Denizi'nde 41 kaçak göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:35
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı ve botu,Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 5'i çocuk Afganistan, İran,Pakistan ve Bangladeş uyruklu 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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