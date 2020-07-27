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Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem oldu. Deprem saat kaçta oldu? Ege Denizi'nde olan deprem vatandaşlar tarafından hissedildi mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 06:34:00 - 2020-07-27 06:41:34
Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem!

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türkiye saati ile 03.48'de deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin şiddeti 3.8 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.48'de Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ege Denizi'nde oluşan depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 221,15 kilometre mesafede ve 34,90 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Oluşan 3.8 şiddetindeki deprem vatandaşlar tarafından hissedilmezken, herhangi bir hasara da neden olmadı.

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