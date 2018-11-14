Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.