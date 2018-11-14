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Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:21
Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:21
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Aydın
  4. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü
  5. Zirai don uyarısı
  6. Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

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