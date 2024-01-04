Ege Akersoy'un hocası İP'li profesör Kelime-i Tevhid sancağına sahip çıkanlara 'trol sürüsü' dedi!

Prof. Çelik, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, her ne kadar şiddeti savunmayacağını öne sürse de, "Ege Akersoy yalnız değildir" hashtagh'ini kullandı.

Prof. Çelik, "Bu olay ile alakalı olarak bizleri de hedef alan, belirli merkezlerde bilinçli olarak planlandığı anlaşılan ve trol sürüleri tarafından yürütülen aşağılık saldırılar karşısında da geri adım atmayacağımın bilinmesini isterim." dedi.

Öte yandan Kelime-i Tevhid sancağını hedef alıp Türkçü geçinenlerden Prof. Dr. Sezgin Çelik'in yılbaşında Batı adeti "noeli" kutladığı ortaya çıktı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Çelik 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmış, rozetini de Meral Akşener takmıştı.