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Ekonomi

EGD 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne başvuru süresi uzatıldı

Yarışmaya, 20 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:30:52 -
EGD 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına başvuru süresi 20 Mayıs'a kadar uzatıldı.

EGD'nin açıklamasına göre, daha önce 10 Mayıs olarak açıklanan tarih, yoğun talep üzerine 20 Mayıs'a ertelendi.

Her yıl verilen ödül miktarı, EGD yönetimi tarafından her dal için eşit olarak belirleniyor. Başvuralar gerekli formatta "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla teslim edilecek. Değerlendirme, açıklama ve ödül töreni tarihleri süreç içinde yeniden ve koşullara göre belirlenecek.

İnternet kategorisinde verilen ödül, bu yıl, kısa süre öne hayatını kaybeden Jurnal.net sahibi Sinan Sayrugaç anısına sahibini bulacak.


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