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Efsane yarışlar tekrar Gemlik’te

Araba sporlarıyla ilgilenenlerin efsane yarış olarak değerlendirdiği Türkiye Tırmanma Şampiyonasının son ayağı olan Şahintepe yarışları, 24-25 Ağustos’ta Gemlik ilçesinde Şahintepe radar yolunda düzenlenecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
Efsane yarışlar tekrar Gemlik’te

Araba sporlarıyla ilgilenenlerin efsane yarış olarak değerlendirdiği Türkiye Tırmanma Şampiyonasının son ayağı olan Şahintepe yarışları, 24-25 Ağustos’ta Gemlik ilçesinde Şahintepe radar yolunda düzenlenecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleneceği yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden yarış tutkunlarının katılması bekleniyor. 4 ayrı kategoride araçların mücadele edeceği organizasyon saat 13.00-14.30 arasında gerçekleşecek antrenman çıkışları ile başlayacak. 7,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış Kumla Jandarma Karakolunun önünden başlayacak. İlk çıkışı 11.00’te ikinci çıkışı 13.00’da ve üçüncü çıkışı da 14.30’da gerçekleştirilecek olan organizasyon saat 16.15 de Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik’in böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederken, Gemlik’in spor ve kültür kenti olarak anılması için çalışmaların ve organizasyonların ara vermeden devam edeceğini belirtti.


Bursa Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mete Pala ise, bu yarışların yıllardır özlemini çektiklerini belirtti. Gemlik Belediyesi’ne katkıları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
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