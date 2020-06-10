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Spor

Efsane kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Talat Özkarslı memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:02:42 -
Efsane kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Talat Özkarslı memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.


Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Özkarslı sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özkarslı Gaziantep Hanifi Şireci Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta defnedildi. Özkarslı’nın cenazesi gerekli defin işlemlerinin hemen ardından bekletilmeden son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazı ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kılındı.


Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 26 kez terleten Özkarslı 1961 yılında Galatasaray’a transfer olarak orta saha mevkisinde görev yaptı. Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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